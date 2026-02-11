< sekcia Regióny
Pltníctvo v dejinách Liptova priblíži prednáškový cyklus múzea
Pltníctvo patrilo k najstarším a zároveň najnebezpečnejším povolaniam v horskom prostredí.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. februára (TASR) - Pltníctvo ako fenomén v regionálnych dejinách Liptova bude náplňou februárového pokračovania cyklu prednášok Príbeh nášho múzea. Kurátor Liptovského múzea Timotej Košč priblíži tradičný spôsob vodnej dopravy, ktorý po stáročia formoval hospodársky, spoločenský aj kultúrny život regiónu. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Pltníctvo patrilo k najstarším a zároveň najnebezpečnejším povolaniam v horskom prostredí. „Už od 16. storočia sa na rieke Váh splavovalo drevo, neskôr aj hrnčiarske výrobky, potraviny a ďalší tovar, ktorý putoval nielen naprieč Slovenskom, ale až do krajín Podunajska. Váh sa stal hlavnou dopravnou tepnou Liptova a pltníci jeho neoddeliteľnou súčasťou,“ uviedol etnológ Timotej Košč.
Prednáška okrem techniky stavania pltí a organizácie plavieb priblíži aj každodenný život pltníkov - ich náročnú prácu, prísnu hierarchiu, špecifický spôsob dorozumievania sa, stravovanie na cestách či návraty domov.
„Návštevníci si môžu vybrať z dvoch prednáškových dní v stredu 11. februára v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši alebo vo štvrtok 12. februára v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku so začiatkom vždy o 16.00 h,“ doplnila Križková s tým, že v roku 2026 sa pravidelný prednáškový cyklus Príbeh nášho múzea presúva z prvého na druhý týždeň v mesiaci.
Pltníctvo patrilo k najstarším a zároveň najnebezpečnejším povolaniam v horskom prostredí. „Už od 16. storočia sa na rieke Váh splavovalo drevo, neskôr aj hrnčiarske výrobky, potraviny a ďalší tovar, ktorý putoval nielen naprieč Slovenskom, ale až do krajín Podunajska. Váh sa stal hlavnou dopravnou tepnou Liptova a pltníci jeho neoddeliteľnou súčasťou,“ uviedol etnológ Timotej Košč.
Prednáška okrem techniky stavania pltí a organizácie plavieb priblíži aj každodenný život pltníkov - ich náročnú prácu, prísnu hierarchiu, špecifický spôsob dorozumievania sa, stravovanie na cestách či návraty domov.
„Návštevníci si môžu vybrať z dvoch prednáškových dní v stredu 11. februára v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši alebo vo štvrtok 12. februára v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku so začiatkom vždy o 16.00 h,“ doplnila Križková s tým, že v roku 2026 sa pravidelný prednáškový cyklus Príbeh nášho múzea presúva z prvého na druhý týždeň v mesiaci.