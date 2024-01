Pľúcna ambulancia handlovskej nemocnice má nový prenosný ultrazvuk

Handlová 29. januára (TASR) - Nový prenosný ultrazvuk pribudol do výbavy pľúcnej ambulancie nemocnice v Handlovej. Prístroj má zrýchliť a zjednodušiť diagnostiku, nemocnica ho získala od nadácie svojho zriaďovateľa. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Agel SK Eva Peterová.



Pneumológ Jozef Kubík priblížil, že nový prístroj bude veľmi nápomocný predovšetkým pri diagnostike. "Vďaka nemu dokážeme vyšetriť pleurálne dutiny, ale aj prípadné solídne útvary pod hrudnou stenou v pľúcach, teda napríklad nádory a cysty," uviedol Kubík.



Prístroj je podľa neho nenahraditeľný tiež v prípade diagnostiky tekutiny v pohrudničnej dutine, najmä ak bude potrebné jej odsatie cestou pleurálnej punkcie. "Tu je možnosť robiť pleurálnu punkciu aj pod priamou kontrolou ultrazvuku, čo je výhodou najmä pri menších a prípadne atypických či opúzdrených fluidothoraxoch," vysvetlil.



Zdravotníci museli doposiaľ pacientov odosielať na röntgenologické pracovisko a v prípade potreby požiadať o akútne vyšetrenie. "Tým sme jednak pracovisko zaťažovali, ale tiež sa aj napriek skvelej spolupráci spomaľoval diagnostický proces. Prístroj je prínosom aj pre pacienta, pretože všetko potrebné absolvuje v rámci jednej ambulancie, nemusí sa presúvať a čakať," ozrejmil Kubík. Nový ultrazvuk by mohol byť v prípade dovybavenia ambulancie podľa neho do budúcnosti nápomocný aj pri drenážach hrudníka či biopsiách.