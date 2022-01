Plynulosť dopravy v Bratislave komplikujú viaceré nehody

Bratislava 12. januára (TASR) - Plynulosť dopravy v Bratislave komplikujú v stredu ráno viaceré nehody i výstrahy. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Pre spadnuté trolejové vedenie z Patrónky smerom na Kramáre sa aj naďalej tvoria kolóny. Z Mlynskej doliny, ako aj na diaľnici D2 zo Stupavy treba počítať so zdržaním približne 30 minút. Trolejbusové linky 42, 45 a 64 cez Kramáre stále nepremávajú.



Nehodu evidujú aj na Panónskej ceste pri nákupnom centre v smere na Most SNP, kde sa na konci pripájacieho pruhu zrazili dve autá. Nehodu dokumentujú tiež na Smolenickej ulici, zdržanie je v oboch smeroch nárazové.



Na opatrnosť vyzýva Zelená vlna aj na D2 pri odpočívadle Lamač v smere zo Stupavy. Pokazený autobus blokuje jeden jazdný pruh, vznikajú kolízne situácie. Na výjazde z Einsteinovej ulice na Most Lanfranconi nahlásili odstavené auto.