Plynulú dodávku vody pod Chočom plánujú obnoviť do pár dní

Dolný Kubín/Jasenovo 15. júla (TASR) - Obnovenie plynulej dodávky vody do Jasenova, Vyšného Kubína a dolnokubínskej časti Banisko predpokladajú vodári do štyroch až piatich dní. Pre TASR to v pondelok potvrdil generálny riaditeľ Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) Jozef Revaj.



Minulotýždňové výdatné zrážky zapríčinili poškodenie vodného zdroja pod Chočom. "Práce na oprave poškodeného vodného zdroja pokračujú v zmysle stanoveného harmonogramu. V súčasnosti sa vykonáva havarijne prepojenie potrubia, ktoré by malo zabezpečiť dodávku vody do vodojemu Jasenová a následne, ak nenastanú nepredvídané komplikácie, aj do rozvodných potrubí," vysvetlil Revaj s tým, že tiež musia zaistiť hygienickú bezpečnosť.



V obciach Jasenová, Vyšný Kubín a v dolnokubínskej časti Banisko vyhlásili 3. regulačný stupeň. Riaditeľ OVS ubezpečil, že zásobovanie zabezpečujú cisternami na pitnú vodu. Škody na majetku zatiaľ podľa Revaja vyčíslené nemajú.



Prudké dažde v Jasenovej spôsobili aj uzatvorenie Pamätného domu Martina Kukučína. Ako priblížila riaditeľka správcovského Oravského múzea Mária Jagnešáková, silná búrka a prívalové dažde zapríčinili vyliatie Jasenovského potoka na hlavnú cestu. Voda sa rinula aj z okolitých kopcov a dostala sa do areálu pamätného domu. Tam postupne zaplavila zadné stavy a priestory vyhradené pre lektora i návštevníkov. "Intenzívna prietrž mračien spôsobila, že voda zo zaplaveného areálu ustupovala pomaly. Okrem pracovníkov múzea boli na miesto privolaní hasiči, ktorí posúdili vážnosť situácie," načrtla riaditeľka.



Po opadnutí hladiny vody zistili, že areál je pokrytý značným množstvom nánosov bahna. Interiér národnej kultúrnej pamiatky nebol poškodený. "Zamestnanci Oravského múzea intenzívne pracujú na odstránení škôd a opätovnom sprístupnení pamiatky návštevníkom vo vyhovujúcom technickom stave. Prevádzka bude z uvedených dôvodov až do odvolania zatvorená," povedala Jagnešáková.