Konanie vo veci možného kartelu pri urgentom príjme UNLP je zastavené

Košice 26. apríla (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR zastavil správne konanie voči spoločnostiam Chemkostav, PKB invest a Pro – Tender vo veci možného kartelu v prípade verejného obstarávania výstavby urgentného príjmu v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Úrad tak rozhodol, „keďže nepreukázal, že účastníci tohto správneho konania porušili ustanovenia zákona". Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť 22. apríla, informovala v pondelok hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.



Košická nemocnica vyhlásila verejné obstarávanie za 26,5 milióna eur v roku 2011. PMÚ dal v roku 2015 trojici podnikateľov pokuty za údajný kartel spolu za 2,55 milióna eur a navyše zákaz zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach počas troch rokov. Chemkostav dostal pokutu viac ako 2,2 milióna eur, PKB invest 327.668 eur a Pro – Tender 13.177 eur. Podnikatelia sa obrátili so žalobou voči rozhodnutiu na súd.



„Po vyhodnotení získaných a dostupných informácií úrad dospel k záveru, že nedisponuje dostatočnými dôkazmi, na základe ktorých by v tomto konaní v zmysle rozhodnutí súdov vedel preukázať existenciu posudzovanej dohody medzi podnikateľmi," konštatoval v pondelok PMÚ. Úrad zároveň zastavil predmetné správne konanie v časti týkajúcej sa možného porušenia článku zmluvy o fungovaní Európskej únie.



V správnom konaní PMU opakovane posúdil predmetnú vec, a to v súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu (NS) SR z 20. februára 2020, ktorý potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z januára 2017 a vec vrátil úradu na ďalšie konanie. „Úrad sa opätovne a intenzívne zaoberal predmetnou vecou a snažil sa preukázať skutočný stav veci, respektíve zákonnosť a autenticitu sporného dôkazu dostupnými a právne relevantnými prostriedkami. V tejto súvislosti si úrad vyžiadal informácie od príslušných orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Vykonanie ďalších úkonov však úradu buď nebolo umožnené, alebo neprinieslo žiadne nové poznatky, ktoré by prispeli k objasneniu sporných skutočností," informovala Oľšavská.



Polícia aj špeciálna prokuratúra v roku 2012 preverovali podozrenie, že trojica podnikateľov tender zmanipulovala. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v roku 2014 trestné stíhanie zastavil.