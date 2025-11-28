Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
PNEVIDELI STE ICH? Polícia pátra po osobách, ktoré ukradli peňaženku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Na verejnosť sa obracia s prosbou o pomoc.

Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti pátrajú po osobách, ktoré v priestoroch jednej z prevádzok na Miletičovej ulici v hlavnom meste ukradli žene peňaženku s finančnou hotovosťou a dokladmi z pootvorenej kabelky. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Polícia zverejnila aj video z bezpečnostnej kamery. Na verejnosť sa obracia s prosbou o pomoc. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, k súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla.

