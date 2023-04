Po 10 mesiacoch znovu spustili výrobu na jednej z pecí v O. Podzámku

Oravský Podzámok 5. apríla (TASR) – Výrobca ferozliatin z Oravy, spoločnosť OFZ po desiatich mesiacoch opäť spustila výrobu na jednej zo siedmich pecí v závode v Oravskom Podzámku-Širokej. Dôvodom je najmä to, aby sa udržali na trhu. Uviedol to v stredu pre médiá výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.



Výrobu v závode odstavili v minulom roku pre pretrvávajúce negatívne podmienky na trhu, najmä vysoké ceny elektriny. "Za desať mesiacov, čo sme odstavení, sme stratili zhruba dve tretiny trhu a našich zákaziek. Ak by sme dlhšie otáľali so spustením pece, možno by sme ju o mesiac alebo o dva už nemali pre koho spustiť. Na výrobe budeme tvoriť naďalej stratu, preto sa snažíme obmedziť výrobu na minimálne nutné množstvo. Aby sme si pripútali aspoň tých zákazníkov, ktorí sú pre nás životne dôležití," vysvetlil Klocok. Prvý predajný produkt by mohli vyrobiť už v piatok (7. 4.).



Predtým, než spoločnosť začala odstavovať pece, mala približne 500 zamestnancov. V dôsledku zastavenia hutníckej výroby museli vlani prepustiť asi 400 z nich. "Na túto jednu pec sme prijali naspäť 20 zamestnancov. Sú to v podstate bez výnimky tí, ktorí u nás pracovali," zhodnotil riaditeľ.



Upozornil však, že dlhodobo je prevádzka jednej pece nerentabilná, keďže fixné náklady súvisiace s prevádzkou fabriky sú príliš vysoké. Podľa Klocoka potrebujú vyrábať aspoň na troch peciach, aby fixné náklady dostali na úroveň, ktorá je dlhodobo udržateľná. "Ak sa situácia na trhu dostane do pozície, že budeme vedieť materiál predať bez toho, aby sme tvorili stratu, radi by sme ďalšiu pec spustili už od mája," poznamenal. Zhodnotil, že ceny energií sa síce už dostali na rozumnejšiu úroveň, no stále nie sú na takej hladine, aby spoločnosť dokázala dlhodobo generovať aj zisk.