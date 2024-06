Kopec v Čiernom Balogu rozozvučia motory pretekárskych vozidiel

Čierny Balog 14. júna (TASR) - Po desiatich rokoch rozozvučia kopec v Čiernom Balogu motory pretekárskych vozidiel. Stane sa tak 5. až 7. júla, kedy odštartujú preteky automobilov do vrchu Brezno - Čierny Balog. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.



"Pred 30 rokmi som v Čiernom Balogu rozbiehal preteky automobilov do vrchu so svojím tímom. Medzitým tu bolo niekoľko organizátorov a teraz dlhých desať rokov tento kopec v Majstrovstvách Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu chýbal. Preto sme sa v sezóne 2024 rozhodli prinavrátiť túto krásnu trať slovenskému šampionátu," konštatoval Juraj Smrečan, ktorý spolu s tímom stojí za návratom pretekov do tejto horehronskej obce.



Podľa OOCR trať patrí medzi najrýchlejšie na Slovensku, jazdci tam radi chodievali. Okrem medzinárodných a národných majstrovstiev pretekov automobilov do vrchu sú tam plánované aj majstrovstvá Českej republiky či Majstrovstvá Slovenska pretekov historických automobilov alebo Slovenský kopcový pohár.



"Prípravy pokračujú naplno. Pripravujeme bezpečnostný plán, dopravný projekt, a teda všetko, čo k úspešnému a bezpečnému spusteniu pretekov treba. Budú aj prekvapenia, ale tie zatiaľ neprezradíme. Jedno je isté, asfalt je krásny nový, zvodidlá tiež a máme veľkú podporu v Čiernom Balogu, ale aj v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Sú už nejaké dohody s Hasičským a záchranným zborom SR a inými organizáciami. Našim plánom je prinavrátiť do Čierneho Balogu preteky na vysokej úrovni," zdôraznil Smrečan.



"Som úprimne rád, že sa nám obľúbené preteky automobilov do vrchu vrátia do Čierneho Balogu. Organizátorom poskytneme všestrannú podporu," dodal predseda BBSK Ondrej Lunter.