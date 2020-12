Po 15 rokoch obec Sirk obnovila činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Sirk 2. decembra (TASR) – Samospráva obce Sirk v okrese Revúca po viac ako 15 rokoch obnovila fungovanie dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO). TASR o tom informoval starosta Daniel Fakla.



„Vlani štát dával peniaze na požiarne zbrojnice, tak sme podali projekt aj my a získali sme na to 30.000 eur. Mali sme starú Tatru, ktorú sme dali zrepasovať a okrem toho sme dostali aj nové Iveco a protipovodňový vozík. Sme teda už plne vybavení,“ konštatoval starosta.



Dodal, že o prácu v DHZO bol záujem a Sirk tak má v súčasnosti už 16 dobrovoľných hasičov. „Využívame ich nielen na zásahy, ale aj na rôzne akcie a ďalšie práce. Poopiľovali stromy okolo ciest, keďže komunikácie sú tu dosť úzke a zarastali do nich konáre. Pretlačili tiež kanalizáciu pri bytovke a pri bývalom kine a zvyknú i pozmývať cestu,“ konkretizoval Fakla.