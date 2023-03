Po rokoch sa na Chopku stretne svetová elita skialpinistov veteránov

Banská Bystrica 13. marca (TASR) – Zasnežené svahy Chopka v Nízkych Tatrách sa od 31. marca do 2. apríla stanú dejiskom majstrovstiev sveta v skialpinizme veteránov. Jeho priaznivci sa tak po 17 rokoch môžu tešiť na svetovú elitu skialpinistov nad 35 rokov, ktorí si zmerajú sily v disciplínach vertikálne a individuálne preteky. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová, špecialistka destinačného marketingu Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Na podujatí sa očakáva 200 pretekárov z 15 krajín vrátane USA. "Pre Slovákov bude lákadlom úradujúca majsterka Európy a rodáčka z Horehronia Marianna Jagerčíková, ktorá už prisľúbila účasť. Na rovnakej trati si zmerajú sily aj najlepší slovenskí skialpinisti. Horehronie bude reprezentovať aj Peter Fraňo, multitalentovaný športovec v skialpinizme a horských behoch, ktorý bude dýchať na chrbát Jakubovi Šiarnikovi, našej jednotke v skialpinizme," konštatovala Jóbová. Autorom tratí je reprezentant a stále aktívny pretekár Miro Leitner.



Nízke Tatry a oblasť Ďumbiera a Chopku patria k prvým lokalitám, kde sa súťažný skialpinizmus predstavil. Prvé preteky sa tam konali v roku 1977 a ich organizátorom bol Horolezecký oddiel TJ Lokomotíva Banská Bystrica. Organizátor si to pripomenie projektom Slovenské legendy skialpinizmu.



"Pred desaťročiami bol skialpinizmus doménou niekoľkých nadšencov, ktorí sa vydávali zdolávať naše zasnežené kopce a spoznávať ich čaro i nástrahy. Teraz sa v Nízkych Tatrách organizujú preteky v skialpinistickom športe, na ktoré sa príde predviesť svetová špička. Je to neuveriteľný pokrok," zdôraznila výkonná riaditeľka organizačného výboru pretekov Katarína Belicová.



Podujatie finančne podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). "Vidíme veľký zmysel v organizácii medzinárodných podujatí aj z hľadiska ich vplyvu na ekonomiku v regiónoch. Každé svetové podujatie pritiahne do športovísk a ich okolia nielen pretekárov a členov ich tímov, ale i rodinných príslušníkov a fanúšikov. To má v konečnom dôsledku vplyv na počet prenocovaní a spotrebu v prevádzkach, v neposlednom rade aj na zviditeľnenie nášho kraja za hranicami Slovenska," pripomenul predseda BBSK Ondrej Lunter.