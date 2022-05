Po 2 rokoch sa v Piešťanoch bude opäť konať slávnostné otvorenie leta

Piešťany 20. mája (TASR) – Tohtoročné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch po dvojročnej pandemickej prestávke bude trojdňovým kultúrno-spoločenským happeningom od piatka 3. do nedele 5. júna. Jeho 29. ročník bude netradične spojený s 29. ročníkom prehliadky automobilových veteránov Piešťanské zlaté stuhy. Primátor Peter Jančovič za hlavného organizátora mesto Piešťany uviedol, že verí, že Piešťanci i hostia využijú bohatú ponuku programov.



Na otvorení letnej kúpeľnej sezóny spolupracuje radnica so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, Domom umenia Lúčnica a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. "Úvod i ďalšie podujatia budú v hudobnom pavilóne v Mestskom parku, ktorý prešiel tento rok obnovou a robili sme všetko pre to, aby sme termín stihli," uviedol Jančovič. Generálny riaditeľ kúpeľov Andreas Schuster doplnil, že v danom čase sprístupnia obnovenú, dlhodobo nefunkčnú fontánu pred zatvoreným kúpeľným hotelom Slovan.



"V piatok (3. 6.) program otvorenia sezóny spustí tancovanie piešťanskej polky a koncert Peter Bič Projekt," informovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Michaela Žažová. V sobotu (4. 6.) bude okrem iného tradičné požehnanie liečivých prameňov v kúpeľoch. Piešťanci sa dopoludnia môžu tešiť na slávnostný sprievod a otvárací ceremoniál letnej sezóny, ktorá sľubuje vyžitie pre všetky vekové kategórie nielen počas víkendov, ale aj počas týždňa. V sobotu i nedeľu (5. 6.) sa uskutočnia viaceré hudobné vystúpenia, okrem iného koncert speváčky Simy Magušinovej či Martina Babjaka, Daniela Buranovského a Martiny Masarykovej.



Piešťanské zlaté stuhy podľa slov organizátora Pavla Kušníra očakávajú viac ako štyri desiatky veteránov zo Slovenska a zahraničia, najstarší automobil je z roku 1911. Je pre nich pripravený trojdňový program, ktorý tradične vyvrcholí galavečerom pred kúpeľným hotelom Thermia Palace. "Spojenie s otvorením letnej sezóny nášmu podujatiu vyhovuje, očakávame ešte väčšiu divácku kulisu ako inokedy," uviedol pre TASR.



V danom čase začína v Piešťanoch v Dome umenia aj 67. music festival Piešťany, ktorý ponúkne dva koncerty zo svojho programu, rozdeleného na dva letné mesiace. OOCR pripraví podľa slov výkonnej riaditeľky Tatiany Nevolnej komentované prehliadky mesta a etablujúce sa kultúrne centrum Arta pripravilo Deň otvorených ateliérov. Výstavy si možno pozrieť v Balneologickom múzeu Imricha Wintera a vo výstavnej sieni Stará lekáreň,