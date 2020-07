Po 30 rokoch znovu otvárajú kultúrny dom v Dolných Zeleniciach

Dolné Zelenice 19. júla (TASR) – Po 30 rokoch vrátili v obci Dolné Zelenice pri Hlohovci pôvodnú náplň miestnemu kultúrnemu domu. Ako pre TASR uviedla starostka Dagmar Jakubcová, na rekonštrukciu použili 248.000 eur z grantu ministerstva životného prostredia a 110.000 eur pridala samospráva. Obec s 590 obyvateľmi sa nemusela pre investíciu zadlžovať, prostriedky dokázala vyčleniť z vlastného rozpočtu.



Kultúrny dom stojí v Dolných Zeleniciach od roku 1952, keď ho podľa Jakubcovej postavili ako vôbec prvý v okrese Hlohovec. Do 90. rokov slúžil svojmu účelu, od roku 1990 prestal túto úlohu plniť a začal pomaly chátrať, obec ho aj nejaký čas prenajímala ako skladové priestory. "Akcie sa presunuli do sály poľnohospodárskeho družstva alebo do exteriéru," povedala starostka. Obnovenie obecného kultúrneho stánku si dala ako jednu z hlavných úloh, keď nastúpila pred desiatimi rokmi do funkcie. "Je to predsa naše dedičstvo, stojí v centre obce, máme povinnosť sa o objekt starať," uviedla dôvod, prečo najskôr dali vypracovať projekt a potom s ním čakali na vhodnú výzvu. To sa nakoniec podarilo.



V kultúrnom dome bolo potrebné opraviť podľa nej všetko. "Statiku, strechu, fasádu, elektrické vedenie, okná, dvere a pristaviť neexistujúce sociálne zariadenia," vymenovala. Vybavenie sály - stoly a stoličky - vyšlo zhruba na 20.000 eur. Slávnostné otvorenie je naplánované na 2. august. "My sme boli s otvorením pripravení už na 29. marca, ale škrtla nám to koronakríza," povedala Jakubcová. Pri tvorbe otváracieho programu siahli do vlastných radov, vystúpia domáce zoskupenia, deti i jednotlivci z Dolných Zeleníc. Pripravili aj výstavku fotografií z rekonštrukcie kultúrneho domu. Starostka sa teší, že tam budú usporadúvať nielen kultúrne a spoločenské akcie, ale že ho budú využívať na svoju činnosť aj rôzne združenia.



"Máme aktívnu Jednotu dôchodcov Slovenska, poľovníkov, priestor dáme škole, ale aj lekciám cvičenia," dodala. No najmä by chcela, aby sa v Dolných Zeleniciach oživilo ochotnícke divadlo, ktoré tam malo dlhoročnú tradíciu. "Plus folkloristi - sú tu teraz nadšenci, ktorí majú záujem o udržiavanie tradícií," konštatovala starostka.