Po 40 rokoch sa do Milochova vrátilo takmer 100-ročné hasičské vozidlo

Považská Bystrica 11. októbra (TASR) – Takmer 100-ročné historické hasičské vozidlo sa po 40 rokoch vrátilo do považskobystrickej mestskej časti Milochov. Unikátny automobil sa v Milochove zdržal len niekoľko hodín, vzápätí ho odviezli na rekonštrukciu do Martina.



Na Chevrolet Utility Express Truck z roku 1924 upozornil poslanca mestského zastupiteľstva za Milochov Jána Kunovského majiteľ auta, ktorý ho chcel predať do Košíc. Do roku 1981 ho v Milochove používali pri rôznych slávnostiach, hudobná skupina Elán ho dokonca použila pri nahrávaní videoklipu k piesni Kaskadér.



„Verím, že do mája ho zrekonštruujú tak, že bude jazdiť. Vystavíme ho pred hasičskú zbrojnicu v Milochove, kde si ho bude môcť verejnosť pozrieť. Teší ma, že majitelia vozidla z obce neďaleko Považskej Bystrice sa zachovali ako lokálpatrioti a predali vozidlo mestu Považská Bystrica. Financie na kúpu poskytla považskobystrická radnica,“ doplnil Kunovský.







V roku 1981 už nefunkčný Chevrolet vymenili hasiči z Milochova za hasičský GAZ. Reakcie ľudí na výmenu vozidla boli rôzne, Kunovský vo výmene vidí pozitívum. „Automobil bol 39 rokov uložený v starej šope, je v pomerne dobrom technickom stave. Ani rekonštrukcia zrejme nebude veľmi nákladná. Možno, ak by sa vtedy automobil nevymenil, dnes by už neexistoval,“ skonštatoval poslanec.



Milochovskí hasiči dostali historický automobil v 50. rokoch minulého storočia, používali ho pri slávnostných príležitostiach. Historické fotografie dokumentujú, že ho požičiavali aj do okolitých obcí na rôzne hasičské slávnosti či výročia dobrovoľných hasičských zborov. Kunovský verí, že do Milochova sa vráti v pôvodnej podobe.