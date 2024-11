Po 60 rokoch skončí svoju činnosť Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej

Spišská Belá 19. novembra (TASR) - Po 60 rokoch končí v Spišskej Belej Múzeum J. M. Petzvala. Od 1. decembra už na základe rozhodnutia generálnej riaditeľky Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach Zuzany Šullovej nebude fungovať. Petzvalovo múzeum je ich vysunutým pracoviskom. Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a zároveň tamojší mestský poslanec Štefan Bieľak. Dôvodom má byť podľa neho pokyn Ministerstva kultúry SR na šetrenie finančných prostriedkov z dôvodu konsolidácie verejných financií.



Múzeum v rodnom dome Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej začalo svoju činnosť v roku 1964. "Namiesto toho, že by sa v tomto roku mali diať oslavy 60. výročia jeho založenia, a teda oslavy na počesť tejto osobnosti svetového formátu, tak my na Slovensku namiesto oslavy robíme 'pohrebný kar'," skonštatoval Bieľak, ktorý rozhodnutie STM považuje za zarážajúce a podľa neho dehonestuje samotné meno i životné dielo Petzvala. Upozornil, že múzeum v jeho rodnom dome bolo jediné svojho druhu na svete. Kritizuje tiež, že uzatvorenie múzea im vedenie STM oznámilo bez akejkoľvek diskusie zo dňa na deň.



Dôvodom zrušenia majú byť podľa Bieľaka úsporné opatrenia v rámci konsolidácie verejných financií. "V prípade tohto múzea sú to prevádzkové náklady na úrovni približne 14.000 eur ročne a mzdové náklady do 18.000 eur vrátane odvodov. Efektívnosť a hospodárnosť verejných financií je namieste aj v oblasti kultúry, ale je otázne, či práve takáto suma je to, čo ohrozí uvedenú konsolidáciu, a či si osobnosť svetového formátu nectíme aspoň na uvedenú sumu financií ročne," skonštatoval podpredseda. Dodal, že zrušenie prevádzky zatiaľ neznamená sťahovanie samotnej expozície, ktorá zatiaľ v rodnom dome vynálezcu zostáva. Nateraz podľa neho nie je jasné, čo s ňou bude. Verí, že sa aj za pomoci miestnych podarí nájsť riešenie, aby sa Petzvalov odkaz zachoval.