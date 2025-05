Po 70 rokoch zaznela v Ludrovej - Kúte z 13. storočia svätá omša

Ludrová 24. mája (TASR) - V gotickom Kostole Všetkých svätých v Ludrovej - Kúte z 13. storočia zaznela v piatok (23. 5.) po 70 rokoch svätá omša, ktorá bola spojená s prehliadkami s výkladom. Svätá omša sa konala v rámci medzinárodného podujatia Noc kostolov a zároveň otvorila letnú sezónu Liptovského múzea.



Podľa kurátora a správcu kostola Tomáša Pastuchu je kostol výnimočný najmä takzvaným christologickým cyklom, ktorý sa nachádza vo svätyni. „Je to cyklus malieb o živote Ježiša Krista zoradených od zvestovania Panny Márie po zoslanie ducha svätého. Celý tento cyklus má 34 výjavov, čo ho robí najrozsiahlejším cyklom fresiek zo života Ježiša Krista na Slovensku,“ uviedol Pastucha.



Dodal, že fresky na stenách kostola obsahujú aj zriedkavo zobrazovaný výjav - obesenie Judáša. V Európe sa podľa neho dodnes vie len o dvoch obdobných výjavoch.



Posledné bohoslužby zažil kostol v 50. rokoch 20. storočia. Keďže kostol je odsvätený, kňaz z rímskokatolíckej farnosti Ludrová Vincent Pollák vybavil s biskupom Františkom Trstenským dovolenie slúžiť dvakrát do roka v tomto kostole svätú omšu. „Liptovské múzeum prišlo s návrhom na začiatok sezóny ako otvorenie Nocou kostolov a sprístupnenie tohto kostolíka pre sezónu. Vidieť, že ľudia majú záujem, že chcú. Boli aj ľudia, ktorí pricestovali zďaleka, ale aj tí, ktorí prišli z okolia. Prišlo toľko ľudí, že aj ja som ostal prekvapený,“ dodal Pollák.



Nocou kostolov sa začína v chráme nová éra, pribudnú aj ďalšie kultúrne podujatia. „Najbližší mesiac bude otvorený počas víkendov a potom v letných mesiacoch júl a august už bude otvorený od štvrtka do nedele,“ doplnil riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.