VIDEO: Po Bratislave jazdil muž na motocykli s 2,10 promile
V prípade preukázania viny mu pred súdom hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Po Bratislave jazdil opitý 22-ročný muž na motocykle Jawa Pionier. Policajt ho obvinil vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny mu pred súdom hrozí trest odňatia slobody na jeden rok. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Hliadka piateho bratislavského okresu spozorovala 28. augusta o 19.14 h na Balkánskej ulici motocykel bez predného svetla. Chýbalo mu aj evidenčné číslo. „Následnou kontrolou vodiča hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu, keďže vykonanou dychovou skúškou mu bola nameraná hodnota 2,10 promile. Vodič bol eskortovaný na policajné oddelenie, kde s ním boli vykonané potrebné úkony,“ uviedli policajti.
