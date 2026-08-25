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Po Bratislave sa pohyboval agresívny muž v spodnej bielizni
Agresívneho muža následne obmedzili na osobnej slobode a previezli na psychiatrické oddelenie jednej z nemocníc.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta TASR) - V utorok krátko po 11.00 h prijala polícia oznámenie, podľa ktorého mal z priestorov filharmónie v Bratislave odísť muž v zlom psychickom stave. Zároveň sa mal pohybovať v spodnej bielizni v blízkosti rieky Dunaj. Muža na základe popisu spozoroval policajt v blízkosti Klemensovej ulice, pričom muž mal mať v ruke bližšie nešpecifikovaný predmet. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Policajt s mužom nadviazal komunikáciu, pričom následne došlo k fyzickému konfliktu, v dôsledku ktorého utrpel policajt ľahké zranenia vyžadujúce si ošetrenie záchrannou službou privolanou na miesto,“ priblížil Szeiff.
Agresívneho muža následne obmedzili na osobnej slobode a previezli na psychiatrické oddelenie jednej z nemocníc. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom objasňovania polície.
„Policajt s mužom nadviazal komunikáciu, pričom následne došlo k fyzickému konfliktu, v dôsledku ktorého utrpel policajt ľahké zranenia vyžadujúce si ošetrenie záchrannou službou privolanou na miesto,“ priblížil Szeiff.
Agresívneho muža následne obmedzili na osobnej slobode a previezli na psychiatrické oddelenie jednej z nemocníc. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom objasňovania polície.