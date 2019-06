Po búrke v Spišskom Podhradí vytopilo 50 domov, zosunula sa cesta

V dôsledku nahromadenej vody sa zosunul približne 70 metrov dlhý úsek cesty aj s chodníkom na Galovej ulici.

Spišské Podhradie 17. júna (TASR) – Po lokálnej povodni vyhlásili v Spišskom Podhradí v nedeľu (16. 6.) mimoriadnu situáciu. Primátor mesta Michal Kapusta pre TASR potvrdil, že lokalitu najprv podvečer zasiahla veterná smršť, následkom čoho popadalo viacero stromov a zatarasilo cesty 2., 3. triedy i miestne komunikácie. „Následne prišla prietrž a vytopilo nám asi 50 nehnuteľností, vrátane rodinných domov, bytových aj nebytových priestorov a dva mestské bytové domy," priblížil.



Zároveň dodal, že v dôsledku nahromadenej vody sa zosunul aj približne 70 metrov dlhý úsek cesty aj s chodníkom na Galovej ulici. Autom sa tam v súčasnosti nedá prejsť. Rodinné domy vytopilo v štyroch lokalitách, kde sa nahromadilo najviac vody.



„V tomto prípade sa nám osvedčila investícia do protipovodňových opatrení a tri potoky, ktoré máme v meste, vodu udržali a nevybrežili sa," doplnil Kapusta s tým, že mimoriadna situácia naďalej trvá, keďže v meste pršalo ešte aj v pondelok ráno. Hladiny miestnych potokov však už pomaly klesajú. „Uvidíme, ako sa situácia počas dňa vyvinie, budeme to monitorovať,“ uzavrel primátor.



Po búrke je v Spišskom Podhradí mimoriadna situácia

V súvislosti s búrkovou činnosťou museli hasiči v Prešovskom kraji za posledných 12 hodín zasahovať celkovo 12-krát. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove TASR potvrdil, že vo viacerých obciach pre množstvo vody vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity, v meste Spišské Podhradie je dokonca mimoriadna situácia.



„V teréne bolo nasadených 26 profesionálnych hasičov na ôsmich kusoch techniky, ale aj viacerí dobrovoľníci. Zväčša išlo o popadané stromy, prípadne ťahanie vody zo suterénov," priblížil operačný dôstojník s tým, že zasahovali vo Svite, ďalej v Spišskej Starej Vsi, Ražňanoch, Ľubotíne, Bardejove, Vranove nad Topľou, v spomínanom Spišskom Podhradí, Hažíne nad Cirochou, Kvakovciach či v Kračunovciach, kde bola plynová prípojka ohrozená vodou.



„Mimoriadnu situáciu vyhlásil primátor Spišského Podhradia v nedeľu (16. 6.) večer, 3. stupeň povodňovej aktivity je podľa našich informácií v obciach Šarišské Jastrabie a Ľubotín - okres Stará Ľubovňa), Kračunovce a Lúčky (okres Svidník) a Lipníky pri Prešove. Zatiaľ ešte trvá, nemáme informácie, že by to odhlásili," doplnil operačný dôstojník s tým, že dôvodom pre vyhlásenie tohto stavu bolo nahromadené množstvo vody po silných búrkach. Zároveň dodal, že situácia sa už ráno upokojila a momentálne nemajú hlásený žiadny výjazd.