Čelná zrážka auta s kamiónom pod Strečnom si vyžiadala ľudský život

Strečno 15. marca (TASR) - Čelná zrážka kamiónu s osobným motorovým vozidlom na ceste I/18 pod Strečnom si vyžiadala jeden ľudský život a jedno zranenie. Informovalo o tom Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti.



"Operátor tiesňovej linky 155 vyslal krátko po šiestej hodine ráno ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci k čelnej zrážke kamióna a osobného auta. Jeden muž, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, 60-ročného pacienta transportovala posádka do nemocnice v Žiline s bolesťami chrbtice," doplnili zdravotní záchranári.



Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, po čelnej zrážke zostalo osobné vozidlo prevrátené na streche. Kamión prevážal sudy a 1000-litrové nádoby s neznámou chemickou látkou.



Vodiča osobného vozidla našli bez známok života a zraneného vodiča kamiónu odviezli zdravotní záchranári do nemocnice.