ČELNÁ ZRÁŽKA KAMIÓNOV: Na Kysuciach zasahovali leteckí záchranári

Krásno nad Kysucou 26. júna (TASR) - Po raňajšej čelnej zrážke kamiónov za Krásnom nad Kysucou previezli jedného z vodičov v kritickom stave do žilinskej nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informuje letecká záchranná služba Air - Transport Europe.



Vodič bol po nehode zakliesnený v kabíne. Po jeho vyslobodení hasičmi si ho následne prevzali do starostlivosti záchranári. "Pacient ukrajinskej národnosti utrpel vážne poranenie tváre a hlavy s rozsiahlym krvácaním až rozvojom šokového stavu. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol preložený na palubu vrtuľníka a v kritickom stave letecky prevezený do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline," konkretizovali leteckí záchranári.