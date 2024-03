Po čistení Vodného diela Žilina išli dobrovoľníci aj voliť

Žilina 23. marca (TASR) - Brehy Vodného diela v Žiline čistilo v sobotu dopoludnia zhruba 100 dobrovoľníkov. Podľa organizátora podujatia Karola Haasa im zabezpečili rukavice a vrecia na odpad mesto Žilina, Slovenský rybársky zväz Rada Žilina a vodohospodári, ktorí pomôžu aj s odvozom odpadu.



Doplnil, že komunita organizátorov navštívi volebné miestnosti po čistení vodného diela. "Nemyslím si, že to bola prekážka pre ľudí. Lebo ráno čistili a poobede idú voliť," podotkol.



Prvé tohtoročné stretnutie sa rozhodli zorganizovať pred tradičným aprílovým termínom. "Vždy to bývalo na Deň Zeme. Ale oteplilo sa skôr a odpad bolo viac vidieť. Takže sme na to chceli upozorniť," dodal s tým, že pred tromi týždňami čistili aj žilinské sídlisko Vlčince.



V predchádzajúcich šiestich rokoch vyzbierali podľa neho dobrovoľníci 16 veľkokapacitných kontajnerov. "Vodohospodári nám to vždy vážia a dávajú spätnú väzbu. Zatiaľ neviem, koľko to bude tento ročník," uzavrel.