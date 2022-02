Po desiatich rokoch sa dá pri Medzilaborciach opäť lyžovať

Kalinov 8. februára (TASR) – Možnosť zalyžovať si v regióne horného Zemplína sa od konca januára rozšírila na tri lokality. Po desiatich rokoch opäť spojazdnili približne 500-metrový vlek v rekreačnej oblasti Danová pri obci Kalinov neďaleko Medzilaboriec. Snehové podmienky sú aktuálne dobré, v minulosti, pri silnejších zimách, tu lyžovali ešte v máji, uviedol pre TASR majiteľ rezortu Ján Komišák.



"Máme ubytovaciu kapacitu okolo 150 postelí. V lete to máme pomerne obsadené, v zime sme mali 'mŕtvo', a tak sme chceli celoročnú prevádzku, lebo z dvoch mesiacov v lete sa nedá vyžiť," ozrejmil s tým, že i keď sa o oživenie turistického ruchu aj v zimných mesiacoch snažil dlhodobo, stavebné povolenie na vlek sa mu po desiatich rokoch podarilo získať len nedávno.



Spustenie strediska do zimnej prevádzky si vyžiadalo investície vo výške približne 300.000 eur. Návratnosť rezortu v tejto výške Komišák neočakáva. "Keby ma to nebavilo, nerobím to," skonštatoval majiteľ rezortu.



Počas dvoch víkendov, keď bol vlek zatiaľ v prevádzke, navštívilo lokalitu podľa Komišákových slov približne 50 lyžiarov denne. Prevádzku rezortu nevylučuje ani počas pracovných dní, podmienkou je prítomnosť minimálne desiatich lyžiarov. "Aby sme zarobili aspoň na elektrinu," uzavrel s tým, že dlhodobejšie fungovanie vleku bude závisieť na poveternostných podmienkach a kvalite snehu.