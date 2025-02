ŠTYRIA ĽUDIA V NEMOCNICI: Nehoda troch áut sa udiala pri Bidovciach

Bidovce 19. februára (TASR) - Po stredajšej dopravnej nehode troch osobných áut pri Bidovciach v okrese Košice-okolie transportovali do nemocníc štyri osoby. TASR o tom informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



Na miesto vyslali viaceré ambulancie, ako aj vrtuľník ZZS. "Po prvotnom ošetrení bola 75-ročná žena s polytraumou transportovaná do nemocnice v Poprade, 38-ročná žena s polytraumou bola transportovaná do nemocnice v Košiciach. Do nemocnice v Košiciach bol transportovaný aj 64-ročný muž s poranením hrudníka a hlavy a 62-ročná žena s poranením hrudníka," spresnila.



K vážnej dopravnej nehode došlo okolo 13.30 h na ceste medzi Bidovcami a Nižnou Kamenicou. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Košická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že zo šiestich účastníkov nehody utrpeli zranenia štyri osoby.