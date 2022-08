Po dvoch rokoch sa opäť uskutoční Gelnický jarmok

Gelnica 11. augusta (TASR) - Po dvoch pandemických rokoch sa opäť uskutoční Gelnický jarmok, pôjde o jeho 29. ročník. V rámci neho je počas piatka (12. 8.) a soboty (13. 8.) naplánovaný aj kultúrny program. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času mesta Gelnica Milo Janáč.



Jarmok bude situovaný na Hlavnej ulici. Pri priemyselnom parku bude pódium pre účinkujúcich a pri bývalom dome služieb zóna s občerstvením. "Počet stánkov bol vždy okolo sto a viac, čiže aj v tomto roku predpokladáme približne podobné číslo. Zameranie bude rôzne - od remeselníkov až po predajcov odevov či hračiek," povedal s tým, že jarmok sa v Gelnici konal naposledy v roku 2019, teda pred pandémiou ochorenia COVID-19. Následne sa neuskutočnil vzhľadom na protipandemické opatrenia.



Kultúrny program, ktorého súčasťou bude aj slávnostné odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora, sa začne v piatok o 14.30 h. V sobotu je naplánovaný od 13.00 h. V rámci neho sa predstavia viacerí umelci, napríklad Sima Magušinová, No Name, Vašo Patejdl či Kollárovci. "Súčasťou bude aj prehliadka tanečných country skupín či prehliadka folklóru z Gelnického okresu pod názvom Hnilecké ozveny. Sprievodnou akciou bude už tradične Hnilecká výstava drobných zvierat," spresnil Janáč.



Podľa odhadov radnice jarmok v predchádzajúcich rokoch navštevovalo 10.000 a viac ľudí, medzi nimi aj návštevníci zo zahraničia, predovšetkým z Česka, Nemecka či Anglicka.