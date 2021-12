Po dvoch rokoch otvorili zrekonštruovaný zimný štadión v Stropkove

Stropkov 24. decembra (TASR) - Po takmer dvoch rokoch môžu Stropkovčania vykorčuľovať na plnohodnotnú ľadovú plochu. Na Štedrý deň mesto otvorilo zrekonštruovaný zimný štadión. Ako TASR informoval hovorca Stropkova Peter Novák, v piatok je korčuliarom prístupný do 15.00 h.



"Viac ako 30-ročný areál sme museli kvôli poruche chladenia i pripravovanej rekonštrukcii zatvoriť koncom roka 2019. Následne sme pre verejnosť zabezpečili menšiu mobilnú plochu a v druhej polovici roka 2020 sme začali s komplexnou rekonštrukciou štadióna," vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Rozsiahla rekonštrukcia stála vyše 370.000 eur. V rámci nej vybudovali novú ľadovú plochu s rozmermi 60 krát 26 metrov, vymenili mantinely i striedačky, v strojovni vymenili čpavkové čerpadlá a expanznú nádobu a zrekonštruovali aj rozvodový kanál.



"Po ukončení stavebných prác sa podnik Služba zameral na revitalizáciu spevnených plôch pri šatniach a v okolí hracej plochy. Na rekonštrukciu získalo mesto financie z Prešovského samosprávneho kraja a Úradu vlády SR, po 100.000 eur, zvyšných zhruba 170.000 tisíc uhradilo z vlastného rozpočtu bez úverových prostriedkov," povedal Brendza.



Stavbu ukončili v lete tohto roka a po bezproblémovej skúške chladenia v jesenných mesiacoch vynovený areál aj skolaudovali. Samospráva mala v pláne sprístupniť ho verejnosti už od začiatku decembra, no vtedy platné protipandemické opatrenia to nedovoľovali.



"Až minulý týždeň vyšla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej je možné otvoriť aj ľadové plochy. Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia bude možné korčuľovanie pre maximálne 30 osôb v režime očkovaný/prekonaný. Pravidlá vstupov a časový rozvrh sa budeme snažiť nastaviť tak, aby sa na plochu mohli dostať všetci záujemcovia, samozrejme s dodržaním stanovených limitov návštevníkov," uviedol riaditeľ správcu areálu, mestského podniku Služba Dušan Lukáč.



Klzisko bude otvorené pre verejné korčuľovanie denne od 10.00 h do 16.00 h, pre objednávky do 20.00 h.