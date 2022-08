Po dvoch rokoch sa na nitrianske výstavisko vracia výstava Agrokomplex

Nitra 10. augusta (TASR) – Po dvoch rokoch pandemických opatrení sa na nitrianske výstavisko vracia medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Jej 47. ročník sa uskutoční od 18. do 21. augusta. Počas štyroch dní uvidia návštevníci Agrokomplexu novinky z poľnohospodárstva, potravinárstva, chovu hospodárskych zvierat či trendy v technike. So svojimi exponátmi prichádza 208 vystavovateľov a deväť národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



Pre odbornú i širokú verejnosť sú pripravené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo aj sprievodný kultúrny program. Počas Agrokomplexu sa uskutoční aj 15. Národná výstava hospodárskych zvierat, v rámci ktorej sa predvedú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia so šampiónmi vo svojich kategóriách. Súčasťou budú aj westernové predstavenia jazdy koní, záprahy či vystúpenie koní z Národného žrebčína v Topoľčiankach.



Súčasťou tohtoročného Agrokomplexu bude Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutočňuje raz za päť rokov. Slovenská poľovnícka komora na nej prezentuje 1200 trofejí, jej súčasťou sú súťaže vo varení, sprievodné prednášky a diskusie.