Po dvoch rokoch sa opäť hlási Nestville Open Fest 2022

Bratislava 1. júna (TASR) - Posledný júnový víkend opäť po dvoch rokoch odštartuje Nestville Open Fest. V poradí 9. ročník obľúbeného hudobného festivalu na severnom Spiši v areáli Nestville Parku v obci Hniezdne pri Starej Ľubovni bude 25. a 26. júna patriť všetkým fanúšikom dobrej hudby, ale aj rodinného programu pre celé rodiny. Nebudú chýbať mená ako Smola a Hrušky, Heľenine oči, Vašo Patejdl, Kandráčovci, No Name, ale aj rešpektovaní reperi Separ či Nerieš. TASR informoval event manažér Kamil Konkoľ.



Na hlavnom pódiu sa v sobotu 25. júna predstavia Paci Pac, TWiiNS, Strieborná Superstar 2020 Diana Kovaľová, Vašo Patejdl & Band, Smola a Hrušky, Separ & DMS, Nerieš, DJ Graysecret, Heľenine oči a DJ Hubertus. V nedeľu 26. júna vystúpia Spievankovo, Detské interaktívne pásmo Divadla Etudy, Ľudová hudba Stana Baláža, Tomáš Oravec & Cimbalowica & Monika Kandráčová, Števo Skrúcaný, Hrdza, Kandráčovci a No Name.



Nestville Park festivalovým programom prenesie návštevníkov všetkými hudobnými štýlmi, sobotná noc bude patriť viac hip-hopu, ale aj kvalitnej rockovej muzike, nedeľa poteší najmä všetkých priaznivcov folklóru a počas celého víkendu je pripravený aj program pre najmenších. Tí si môžu vyskúšať jazdu na poníkovi, čaká ich kúzelník Gabi a Šašulienka, maľovanie na tvár, foto s obľúbeným maskotom, balónová šou, rozprávky: Polepetko a Princezná na hrášku, diskotéka so Šašom a mnoho ďalších atrakcií.



Celodennou bude Nestville Rodeo Show, ktorá bude prebiehať v jazdeckej aréne za účasti výborných jazdcov a najlepších koní po oba dni festivalu a ktorá sa stala už pevnou a obľúbenou súčasťou festivalového programu v Hniezdnom. Zaujímavou pre celé rodiny určite bude výstava plemena frízskych koní, magické prenosné planetárium či Nestville farm plná zvierat rôzneho druhu.



Počas festivalu je pripravená atraktívna ponuka aj v expozícii Nestville park. Event manažér Konkoľ: "Všetci návštevníci festivalu majú počas daného víkendu možnosť pozrieť si expozíciu Nestville parku za polovičné ceny a pozrieť si tak históriu, ale i súčasnosť severného Spiša. Mimoriadny obdiv vždy zožne najmä najväčší vyrezávaný drevený obraz Európy so stvárnením života ľudí v 13. storočí, atraktívnou časťou prehliadky sú aj vyrezávané drevené sudy, v ktorých zrejú liehoviny."