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Po dvoch rokoch sa skončila komplexná rekonštrukcia levickej nemocnice
Podľa slov ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) je investičný dlh predovšetkým v oblasti nemocníc naprieč celým Slovenskom pomerne veľký.
Autor TASR
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Levice 16. júna (TASR) - Nemocnica Agel Levice po dvoch rokoch ukončila komplexnú rekonštrukciu. Obnova zahŕňala obnovu lôžkového pavilónu, vybudovanie centrálneho pracoviska operačných sál, lôžok intenzívnej medicíny, laboratórnych pracovísk a nových ambulantných priestorov. Moderná nemocnica monoblokovéto typu vznikla vďaka podpore z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako 56 miliónov eur a spolufinancovaniu skupiny Agel. Celková výška investície predstavuje 75 miliónov eur, potvrdil predseda predstavenstva Agel Michal Pišoja.
Podľa slov ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) je investičný dlh predovšetkým v oblasti nemocníc naprieč celým Slovenskom pomerne veľký. „Riešiť sa dá jedine kombináciou zdrojov zo štátneho rozpočtu, z európskych zdrojov, verejných zdrojov, európskych nástrojov, ale aj súkromného kapitálu, či sa to niekomu páči alebo nie. A práve táto nemocnica je príkladom kombinácie verejných a súkromných zdrojov. Pacienta absolútne nezaujíma, aká je značka na čele budovy, ale to, či má dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ skonštatoval minister.
Spoluprácu so súkromným sektorom vyzdvihol aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík. „S odstupom času, odkedy sa krajské nemocnice dostali do správy súkromného sektora, musím vyhodnotiť, že to bol najlepší ťah pre NSK,“ skonštatoval Becík.
Súčasťou projektu modernizácie nemocnice bola rozsiahla obnova budovy lôžkového pavilónu a dobudovanie priestorov diagnostického pavilónu. Modernizáciou prešlo 170 lôžok, ku ktorým pribudlo aj ďalších 89 nových lôžok. Výsledkom rekonštrukcie je 27 zrekonštruovaných ambulancií a 11 lôžkových oddelení, ktoré pokrývajú všetky kľúčové oblasti alebo špecializácie.
Vybudovali sa nové centrálne operačné sály - štyri aseptické a jedna septická sála, jednotka intenzívnej starostlivosti, moderná lôžková jednotka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Nedávno otvorený urgentný príjem je prepojený s diagnostickým komplexom (RTG, USG, CT) a s novovybudovanými operačnými sálami.
Podľa slov riaditeľa nemocnice Jána Belanského bola rekonštrukcia mimoriadne náročná nielen z dôvodu rozsahu, keďže sa dotkla približne 90 percent využívaných priestorov. „Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky, takmer bez obmedzenia rozsahu a štruktúry poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal.
Počas dvoch rokov si rekonštrukčného práce vyžiadali 25-krát sťahovanie lôžkových jednotiek a sťahovanie operačných sál, dve sťahovania laboratórnych prevádzok, 35-krát sa sťahovali ambulantné prevádzky, dvakrát bolo potrebné sťahovanie celej administratívy, dvakrát aj sťahovanie všetkých pracovísk technicko-prevádzkového úseku.
Nemocnica v Leviciach jednou z najväčších v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Pracuje v nej viac ako 600 zamestnancov, spádovú oblasť tvorí viac ako 160.000 obyvateľov. Zdravotníci v nej ročne ošetria zhruba 2 milióny pacientov, hospitalizujú viac ako 12.000 pacientov a vykonajú vyše 1000 pôrodov.
História levickej nemocnice siaha až do roku 1885, v ktorom bola nemocnica uvedená do prevádzky po sedem rokov trvajúcej výstavbe, pripomenul Belanský. Za 141 rokov prešla mnohými zmenami. Posledná rozsahovo významná investícia sa v nej uskutočnila pred 40 rokmi, keď v roku 1986 bola ukončená výstavba budovy polikliniky.
Podľa slov ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) je investičný dlh predovšetkým v oblasti nemocníc naprieč celým Slovenskom pomerne veľký. „Riešiť sa dá jedine kombináciou zdrojov zo štátneho rozpočtu, z európskych zdrojov, verejných zdrojov, európskych nástrojov, ale aj súkromného kapitálu, či sa to niekomu páči alebo nie. A práve táto nemocnica je príkladom kombinácie verejných a súkromných zdrojov. Pacienta absolútne nezaujíma, aká je značka na čele budovy, ale to, či má dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ skonštatoval minister.
Spoluprácu so súkromným sektorom vyzdvihol aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík. „S odstupom času, odkedy sa krajské nemocnice dostali do správy súkromného sektora, musím vyhodnotiť, že to bol najlepší ťah pre NSK,“ skonštatoval Becík.
Súčasťou projektu modernizácie nemocnice bola rozsiahla obnova budovy lôžkového pavilónu a dobudovanie priestorov diagnostického pavilónu. Modernizáciou prešlo 170 lôžok, ku ktorým pribudlo aj ďalších 89 nových lôžok. Výsledkom rekonštrukcie je 27 zrekonštruovaných ambulancií a 11 lôžkových oddelení, ktoré pokrývajú všetky kľúčové oblasti alebo špecializácie.
Vybudovali sa nové centrálne operačné sály - štyri aseptické a jedna septická sála, jednotka intenzívnej starostlivosti, moderná lôžková jednotka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Nedávno otvorený urgentný príjem je prepojený s diagnostickým komplexom (RTG, USG, CT) a s novovybudovanými operačnými sálami.
Podľa slov riaditeľa nemocnice Jána Belanského bola rekonštrukcia mimoriadne náročná nielen z dôvodu rozsahu, keďže sa dotkla približne 90 percent využívaných priestorov. „Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky, takmer bez obmedzenia rozsahu a štruktúry poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal.
Počas dvoch rokov si rekonštrukčného práce vyžiadali 25-krát sťahovanie lôžkových jednotiek a sťahovanie operačných sál, dve sťahovania laboratórnych prevádzok, 35-krát sa sťahovali ambulantné prevádzky, dvakrát bolo potrebné sťahovanie celej administratívy, dvakrát aj sťahovanie všetkých pracovísk technicko-prevádzkového úseku.
Nemocnica v Leviciach jednou z najväčších v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Pracuje v nej viac ako 600 zamestnancov, spádovú oblasť tvorí viac ako 160.000 obyvateľov. Zdravotníci v nej ročne ošetria zhruba 2 milióny pacientov, hospitalizujú viac ako 12.000 pacientov a vykonajú vyše 1000 pôrodov.
História levickej nemocnice siaha až do roku 1885, v ktorom bola nemocnica uvedená do prevádzky po sedem rokov trvajúcej výstavbe, pripomenul Belanský. Za 141 rokov prešla mnohými zmenami. Posledná rozsahovo významná investícia sa v nej uskutočnila pred 40 rokmi, keď v roku 1986 bola ukončená výstavba budovy polikliniky.