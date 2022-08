Po dvoch vynechaných ročníkoch sa uskutoční Hontianska paráda Hrušov

Hrušov 4. augusta (TASR) – Po dvoch vynechaných ročníkoch sa tento rok uskutoční letný folklórny festival Hontianska paráda Hrušov v okrese Veľký Krtíš. TASR to potvrdila Mária Augustínová z hrušovského obecného úradu s tým, že 25. ročník podujatia bude od 19. do 20. augusta v osvedčenej a zaužívanej programovej štruktúre.



Parádu tvoria napríklad ukážky roľníckej práce s obilím, pečenie chleba v tradičných kamenných peciach i tesárske a kamenárske práce. Viaceré tieto aktivity si môžu vyskúšať aj návštevníci Hontianskej parády. "Jej atmosféra je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s domácimi obyvateľmi vo dvoroch alebo pri ukážkach hospodárskych prác i s remeselníkmi a folkloristami z celého Slovenska," zdôrazňuje obec.



Súčasťou akcie bude aj folklórny scénický program na miestnom prírodnom amfiteátri. Priestor dostanú hrušovskí folkloristi a aj ďalší hostia z regiónu, z Košíc i Banskej Bystrice. Hontiansku parádu tvoria aj otvorené dvory obecných domov, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. "Prípravy na festival musia byť celý rok, hlavne technické zabezpečenie priestorov. Intenzívne sa pripravujeme každý rok od mája. Zahŕňa to zazmluvnenie účinkujúcich, predajcov, dvorov či vybavovanie povolení," spresnila Augustínová.



Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta, uskutočnilo sa už 24 ročníkov. Pre pandémiu nového koronavírusu však akcia vlani a ani v roku 2020 nebola.