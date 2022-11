Dobrý bazár: Projekt po pauze reštartuje Trenčianska nadácia

Trenčín 29. novembra (TASR) – Po dvojročnej prestávke reštartuje Trenčianska nadácia v Trenčíne projekt Dobrý bazár. TASR o tom informovala správkyňa Trenčianskej nadácie Alena Karasová.



"Dobrý bazár je pravidelnou súčasťou atmosféry vianočných trhov v Trenčíne. Tento rok sa uskutoční na Mierovom námestí v Trenčíne poslednú predvianočnú sobotu 17. decembra od 10.00 do 19.00 h. Kúpou predmetov z ponuky Dobrého bazáru prispeje verejnosť na prospešné aktivity, ktoré tradične komunitná nadácia podporuje," uviedla Karasová.



Od 12. do 15. decembra môžu podľa nej darcovia v priestoroch bývalej predajne optiky na Palackého ulici v Trenčíne darovať užitočné veci do domácnosti, knihy, platne, športové potreby, hračky, bižutériu, umelecké diela, drobnú elektroniku, domáce spotrebiče.



"Na Dobrom bazáre Trenčianskej nadácie privítame 17. decembra na Mierovom námestí moderátorku Alenu Heribanovú a herca Adyho Hajdu. O zábavu sa postarajú tiež mím Vlado Kulíšek a klaun Aďo Ohrádka," uzavrela Karasová.