Po dvojročnej prestávke sa opäť vracajú Dni mesta Levice

Levice 10. mája (TASR) – Po dvojročnej prestávke, spôsobenej pandémiou, pripravili organizátori Dni mesta Levice. Pestrá paleta podujatí sa uskutoční v dňoch od 13. do 23. mája. Týždeň plný koncertov, výstav, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí vyvrcholí jarmokom spojeným s pivným festivalom. Informovala o tom Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Program podujatia je spojením aktivít mesta Levice, inštitúcií a občianskych združení, pôsobiacich na jeho území. Návštevníci Levíc sa počas týždňa môžu tešiť na koncerty Radovana Tarišku a bratov Hodekovcov, Roba Coka, skupiny Korben Dallas, Zeus či Peter Bič Project. Na pódiách na Námestí hrdinov, v CK Junior, synagóge či v kaviarňach sa odprezentujú aj miestne kapely, tanečné skupiny, školy a folklórne súbory.



V Materskom centre Medulienka roztancujú najmenších muzikanti Maliny JAM. Zábavu do neskorej noci zaručí diskotéka TwentyFive Expres Party na námestí. Pre športuchtivých je pripravený beh ulicami mesta Levice – Májová 5 či basketbalová show – Basketball Magician. Súčasťou dní mesta budú aj dobročinné akcie Primátorská kvapka krvi a benefičná aukcia obrazov Art for Help.



Tekovské múzeum v Leviciach sa zapojí do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií a v rámci podujatí k 450. výročiu úmrtia tekovského župana a jágerského hrdinu Štefana Dobóa pripravilo komentovanú prechádzku Po stopách Turkov v Leviciach.



Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a občianske združenie Fotogravity organizujú tento rok 15. ročník medzinárodného fotografického festivalu. Výstavy tvorby slovenských, českých, poľských i maďarských fotografov budú inštalované po celom meste na tradičných aj netradičných miestach.