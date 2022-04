Po dvojročnej prestávke sa Tatranci opäť chystajú na veľkonočné pobyty

Vysoké Tatry 13. apríla (TASR) – Po dvojročnej prestávke, vynútenej pandémiou, sa Tatranci opäť chystajú na veľkonočné pobyty na horách. Vo Vysokých i Nízkych Tatrách je stále dostatok snehu a otvorených je niekoľko zjazdoviek. Miestni pripravili počas sviatkov aj sprievodný program. Riaditeľ strediska vo Vysokých Tatrách Dušan Slavkovský informoval, že zatiaľ výnimočne dlho sa držia snehové podmienky v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese a na otvorených zjazdovkách je stále viac ako 60 centimetrov snehu.



„V Lomnickom sedle je snehu ešte naozaj dosť. Uvidíme, ako sa to vyvinie, pretože na najbližšie dni hlásia oteplenie. Aj napriek tomu si myslím, že kto bude chcieť ísť na lyže, bude mať možnosť užiť si posledné tohtoročné oblúky na zjazdovkách,“ uviedol. Všetky menšie lyžiarske strediská na podhorí už zimnú sezónu ukončili.



Záujem o veľkonočné pobyty zo strany hostí potvrdila TASR riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková. Obsadenosť hotelov je podľa nej v súčasnosti na úrovni 70 percent. „Keďže predaj pobytov stále trvá, väčšina zariadení verí, že sa to podarí naplniť. Treba povedať, že Veľká noc bola v minulosti aj dva mesiace vopred vypredaná. Teraz si veľa ľudí necháva rezerváciu aj na poslednú chvíľu, keďže si stále majú z čoho vybrať,“ skonštatovala Rusnáková s tým, že záujem zo strany návštevníkov je o väčšie aj menšie ubytovacie zariadenia konštantný.



V Jasnej pripravili v rámci sprievodného programu počas sviatkov veľkonočné tvorivé dielne pre deti, hry a animácie. Okrem toho sa uskutoční aj koncert kapely Fragile, divadelné predstavenie v podaní Zdeny Studenkovej a predstaví sa aj folklórny súbor Urpín. V Liptov Aréne sa v sobotu 16. apríla koná aj multižánrový koncert hip-hop scény.



Len do 19. apríla bude pre návštevníkov otvorený Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. „Vo Vysokých Tatrách sa okrem toho bude konať spoločná grilovačka, tvorivé dielne, vystúpi Usmievanka, Ľudová hudba Bystrianka, Bukasový masív a Aranka z Jarovníc. Uskutočnia sa tiež preteky lyžiarskych masiek,“ doplnil Slavkovský. Program pre návštevníkov majú pripravené aj vodné parky pod Tatrami.



Posledné dva roky boli strediská na Slovensku pre pandémiu viac menej zatvorené. Podnikatelia v cestovnom ruchu tak končiacu sa zimnú sezónu považujú za reštart. Čísla návštevnosti podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej hovoria, že sa podarilo dosiahnuť zhruba 60 až 70 percent toho, čo bolo v horách pred pandémiou.