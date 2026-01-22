< sekcia Regióny
Po hádke sotil matku, polícia obvinila 40-ročného muža
Žena v dôsledku úderu spadla na zem a utrpela vážne zranenie, ktoré si vyžiada niekoľkomesačné liečenie.
Autor TASR
Medzilaborce 22. januára (TASR) - Polícia obvinila 40-ročného muža z trestného činu ublíženia na zdraví, ktorého sa mal dopustiť v utorok (20. 1.) v Medzilaborciach. Skoro ráno došlo v byte k hádke medzi mužom a jeho matkou o financiách za elektrinu. Muž jej vulgárne nadával, na čo ho matka udrela do ramena a zhasla svetlo. To muža nahnevalo a sotil ju do hrudníka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Žena v dôsledku úderu spadla na zem a utrpela vážne zranenie, ktoré si vyžiada niekoľkomesačné liečenie. Muža zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený svojím konaním spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na dva až päť rokov,“ uviedla hovorkyňa.
Žena v dôsledku úderu spadla na zem a utrpela vážne zranenie, ktoré si vyžiada niekoľkomesačné liečenie. Muža zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený svojím konaním spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na dva až päť rokov,“ uviedla hovorkyňa.