Po hádke sotil matku, polícia obvinila 40-ročného muža

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Žena v dôsledku úderu spadla na zem a utrpela vážne zranenie, ktoré si vyžiada niekoľkomesačné liečenie.

Autor TASR
Medzilaborce 22. januára (TASR) - Polícia obvinila 40-ročného muža z trestného činu ublíženia na zdraví, ktorého sa mal dopustiť v utorok (20. 1.) v Medzilaborciach. Skoro ráno došlo v byte k hádke medzi mužom a jeho matkou o financiách za elektrinu. Muž jej vulgárne nadával, na čo ho matka udrela do ramena a zhasla svetlo. To muža nahnevalo a sotil ju do hrudníka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Žena v dôsledku úderu spadla na zem a utrpela vážne zranenie, ktoré si vyžiada niekoľkomesačné liečenie. Muža zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený svojím konaním spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na dva až päť rokov,“ uviedla hovorkyňa.
