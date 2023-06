HROMADNÁ BITKA NA OSLAVE KRSTU: Zranený muž zomrel v nemocnici

Jesenské 29. júna (TASR) - Polícia vyšetruje hromadnú bitku na oslave krstu v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota, po ktorej musel byť do nemocnice prevezený ťažko zranený 29-ročný muž. Následkom zranení v nemocnici podľahol, polícia v súvislosti s prípadom obvinila tri osoby. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici.



Ako priblížila polícia, prípad sa stal v sobotu (24. 6.) v jednom z rodinných domov vo večerných hodinách, keď verbálna výmena názorov prerástla do hromadnej bitky. Na mieste zasahovalo hneď niekoľko policajných hliadok, privolaní boli i záchranári. Do nemocnice bol prevezený ťažko zranený 29-ročný muž, na následky zranení v nemocnici zomrel.



"Polícia v tejto súvislosti zadržala trojicu mužov vo veku 20, 22 a 26 rokov. Všetkým trom bolo vznesené obvinenie za zločin zabitia v súbehu s prečinom výtržníctva spáchaných formou spolupáchateľstva," priblížilo KR PZ v Banskej Bystrici s tým, že ďalšie informácie k prípadu nie je možné nateraz poskytnúť.