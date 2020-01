Po incidente v Kežmarku ostávajú dvaja zranení muži hospitalizovaní

Poprad/Kežmarok 21. januára (TASR) - Po incidente v Kežmarku, pri ktorom došlo v pondelok (20.1.) podvečer k úmrtiu jedného muža, ostávajú dvaja zranení hospitalizovaní v popradskej nemocnici. TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že jeden z mužov si neželá, aby poskytovali informácie o jeho zdravotnom stave.



"Druhý zo zranených, 38-ročný muž, je umiestnený na oddelení úrazovej chirurgie, je po operačnom zákroku, stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Cíti sa v rámci možností dobre, mal bodné poranenie v oblasti hrudníka a ako nám povedal, je rád, že je v rukách lekárov, a že z incidentu takto vyviazol. Zároveň dodal, že si situáciu a zranenie nezavinili sami, takže verí, že sa to podarí vyšetriť," uviedla Galajda.



Po incidente, ktorý sa odohral v jednom z kežmarských penziónov, zdravotnícki záchranári ošetrili a do nemocnice previezli aj 44-ročného muža. Na mieste sa nachádzala aj ďalšia obeť s bodným poranením, ktorá však už nejavila známky života.



Prípadom sa v súčasnosti zaoberá krajský policajný vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. "K prípadu nie je možné ani nateraz poskytnúť bližšie informácie. Hneď, ako to procesné úkony dovolia, budeme verejnosť informovať," dodala pre TASR krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.