Po intenzívnej búrke zaplavilo v Rakovej pivnice a záhrady

Podľa starostu spôsobila voda škody na verejnom majetku, na majetku občanov aj na úrode.

Raková 22. júla (TASR) – Po intenzívnej búrke a prívalových zrážkach zatopil v nedeľu (21. 7.) vodný tok Trstená v kysuckej obci Raková pivnice a záhrady rodinných domov. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. monitoruje vodný tok, zisťuje rozsah škôd a následne vyšle do terénu potrebnú techniku na ich odstraňovanie. TASR o tom informoval hovorca SVP, š. p. Marián Bocák.



Doplnil, že starosta Rakovej Anton Heglas vyhlásil o 14.00 h tretí stupeň povodňovej aktivity na toku Trstená, ktorý k 19.00 h odvolal. Zároveň ponechal vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity, ktorý naďalej trvá.



Podľa starostu Rakovej spôsobila voda škody na verejnom majetku, na majetku občanov aj na úrode. "Hlavne vodný tok je dosť poškodený. Je ohrozená aj premávka na ceste tretej triedy. V určitých úsekoch je podmytá a nemáme techniku na to, aby sme to urobili. Ak sa svahy nezabezpečia, pri ďalšej búrke môže dôjsť k odstaveniu cesty asi pre 1500 obyvateľov," povedal Heglas.



Následky silných lokálnych búrok, ktoré sa v nedeľu popoludní prehnali viacerými lokalitami Žilinského kraja, odstraňovali desiatky hasičov. Podľa žilinského krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslava Kapusniaka bola najvážnejšia situácia na Kysuciach - v katastri obce Raková, časti Korcháň a v čadčianskej mestskej časti Podzávoz. Zvyšok výjazdov v kraji tvorili len lokálne zásahy pri popadaných stromoch a odčerpávaní vody.



Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia HaZZ hasiči pomáhali v súvislosti s lokálnymi silnými búrkami najmä v okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš, Žilina, Tvrdošín a Ružomberok.