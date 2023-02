Po kalamite sa podarilo sprejazdniť všetky cesty pod Tatrami

Poprad 7. februára (TASR) - Po víkendovej kalamite sa podarilo v podtatranskom regióne sprejazdniť aj poslednú zafúkanú cestu. Potvrdil to riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský s tým, že úsek zo Strání pod Tatrami do Kežmarku upravili v pondelok (6. 2.) popoludní.



"Fréza tam bola ešte v nedeľu (5. 2.), ale nepustili sme autá, aby nedošlo k nejakej nehode, pretože tam stále fúkalo, vytvárali sa záveje. Preto sme to otvorili až v pondelok, keď bola cesta úplne vyčistená," uviedol Polomský.



V okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča bol cez víkend vyhlásený 2. kalamitný stupeň. Na podtatranskej diaľnici platil dokonca 3. stupeň, keďže úsek od Spišského Štvrtka do Mengusoviec bol od soboty (4. 2.) až do nedele popoludnia úplne neprejazdný. Dôvodom boli mimoriadne zlé poveternostné podmienky, v dôsledku čoho sa na ceste stalo aj niekoľko hromadných nehôd a zranilo sa približne desať ľudí. Pri najväčšej sa zrazilo takmer 30 áut. Diaľničný úsek sprejazdnili takmer po 30 hodinách.