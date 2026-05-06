Po komplexnej rekonštrukcii sprejazdnili most pri Trstenej na Ostrove
Autor TASR
Trstená na Ostrove 6. mája (TASR) - Viac ako 60-ročný most za obcou Trstená na Ostrove v okrese Dunajská Streda na ceste druhej triedy je po komplexnej rekonštrukcii opäť plne prejazdný. Rekonštrukcia stála takmer 1,3 milióna eur, informoval odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Výsledkom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu mosta, nová nosná konštrukcia, mostný zvršok i bezpečnostné prvky. „Bezpečnosť na cestách je pre nás absolútnou prioritou. Mosty v našom kraji boli desaťročia zanedbávané, a preto systematicky investujeme do ich obnovy,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že kraj nedávno otvoril aj kompletne zrekonštruovaný most v obci Veľké Kostoľany v okrese Piešťany.
Súčasťou projektu rekonštrukcie mosta pri Trstenej na Ostrove je aj nové odvodnenie mosta. „Súbežne prebehlo aj čistenie koryta kanála od náletových drevín a odpadu, čo prispelo k zlepšeniu technického aj environmentálneho stavu územia,“ dodal TTSK. Pri zvyšných mostoch, ktoré sú v havarijnom stave, prichádza podľa krajskej samosprávy buď k dokončeniu rekonštrukcií alebo sa pokračuje v prípravách, aby bolo možné havarijné stavy odstrániť.
