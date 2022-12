SO ZBRAŇOU V RUKE: Po Krásne nad Kysucou sa pohyboval ozbrojený muž

Krásno nad Kysucou 14. decembra (TASR) – Po Krásne nad Kysucou sa v utorok (13. 12.) pohyboval ozbrojený muž. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely. K zraneniu osôb nedošlo. Na sociálnej sieti o tom v stredu večer informovala žilinská krajská polícia.



Policajti najskôr prijali oznámenie na linku 158, že v Krásne nad Kysucou má agresívny muž ničiť majetok v rodinnom dome. Po príchode hliadky na miesto sa muž v dome už nenachádzal. "Bolo po ňom vyhlásené pátranie a zistené, že hľadaný sa má s dlhou guľovou zbraňou pohybovať v meste. Na základe tejto informácie boli do Krásna nad Kysucou ihneď vyslané všetky dostupné sily a prostriedky," priblížili policajti.



Následným šetrením polícia zistila, že 26-ročný muž nie je držiteľom zbrojného preukazu a ani žiadnej legálne držanej strelnej zbrane. Počas pátrania zavolal na linku 158 občan, ktorý uviedol, že v meste vidí muža so zbraňou, ktorý smeruje k železničnej stanici. "Krátko po oznámení, a aj vďaka občanovi, príslušníci pohotovostného policajného útvaru odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline podozrivému obmedzili osobnú slobodu," konkretizovala polícia.



Aktuálne v prípade vykonávajú procesné úkony.