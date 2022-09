Po letnej sezóne budú dobrovoľníci čistiť národné parky na Spiši

Vysoké Tatry/Spišská Nová Ves 22. septembra (TASR) - Národné parky na Spiši sa aj tento rok zapoja do akcie Čisté hory. V poslednú septembrovú sobotu (24. 9.) sa dobrovoľníci už 44. krát pustia do upratovania Tatranského národného parku (TANAP) po letnej sezóne. Koordinátor podujatia Igor Stavný zo Správy TANAP-u uviedol, že do akcie sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má pozitívny vzťah k prírode a chuť pomôcť odbremeniť prírodu od odpadu, ktorí v ňom zanechali neporiadni návštevníci.



"Stačí prísť na niektoré z nástupných miest, kde dobrovoľníci dostanú vrecia na odpad a môžu sa pustiť do práce," uviedol Stavný s tým, že nástupné miesta sa nachádzajú od Oravy až po Tatranskú Javorinu, celkovo je ich desať. Oblasť od Sivého vrchu po Kamenistú dolinu bude pod patronátom jednotlivých strážcov prírody. Trasy, po ktorých sa vydajú dobrovoľníci, povedú predovšetkým po turistických chodníkoch, upratovať sa však budú aj iné miesta.



"Na jednej strane nás teší, že popri turistických trasách nachádzame z roka na rok čoraz menej odpadu, zatiaľ si, žiaľ, stále nemôžeme povedať, že akcia Čisté hory už stratila svoje opodstatnenie. Momentálne ako veľký problém vnímame neporiadok popri cestách, najmä v okolí odpočívadiel. Do budúcna by sme pozornosť dobrovoľníkov chceli upriamiť aj na niektoré lokality v intravilánoch," skonštatoval Stavný. V Pieninách sa ochranári s dobrovoľníkmi stretnú v piatok v Autokempingu Správy Pieninského národného parku v Červenom Kláštore o 8. hodine a v Lesnici pri Chate Pieniny o hodinu neskôr.



Čisté hory začali svoju históriu v TANAP-e písať ešte v roku 1979. Až do vlaňajška sa podujatie konalo súbežne v TANAP-e a PIENAP-e. Za viac ako štyri desaťročia sa prírodné prostredie podarilo odbremeniť približne od 65 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, keď účastníci vyniesli z dolín až 7655 kilogramov neporiadku, pričom takmer polovicu vyzbierali v okolí Skalnatého plesa. Akcia doteraz prilákala zhruba 47.000 dobrovoľníkov.



V Slovenskom raji organizujú čistenie ochranári v spolupráci so skautmi v piatok (23. 9.) a v sobotu. Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil informoval, že cez víkend sa budú čistiť turistické chodníky a vodáci vyčistia Hornád v prielome. "Pridali sme ešte dve nelegálne skládky, v piatok spolu s obcou Vernár v sedle Popová pri štátnej ceste a okolie Vernárskej tiesňavy. V sobotu to bude lokalita Skryker za Podleskom v spolupráci s obcou Hrabušice. Pozvali sme aj dobrovoľníkov, v piatok majú prísť aj z troch škôl, ak to počasie dovolí," priblížil Dražil.