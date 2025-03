Po medveďom útoku pri Šútove uzavreli turistický chodník

Šútovo 22. marca (TASR) - Národný park (NP) Malá Fatra vyzval verejnosť na zvýšenú opatrnosť a odporučil až do odvolania vyhnúť sa modro značenému turistickému chodníku vedúcemu k Šútovskému vodopádu (okres Martin). Pohybuje sa tam agresívny jedinec medveďa hnedého, ktorý v piatok (21. 3.) zaútočil na otca a syna, keď do lesa vynášali soľ pre lesnú zver. NP Malá Fatra a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informujú na sociálnej sieti.



"Daná oblasť bude v najbližších dňoch monitorovaná ako Zásahovým tímom pre medveďa hnedého, tak aj zamestnancami Správy NP Malá Fatra, ktorí budú stáť aj na začiatku turistického chodníka a odkláňať turistov z tejto oblasti," dodali ochranári.



V piatok boli na miesto okamžite privolané záchranné zložky a Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe uviedla na sociálnej sieti, že transportovala muža do Univerzitnej nemocnice v Martine. "Päťdesiatjedenročný muž po útoku medveďom utrpel početné hryzné poranenia oboch dolných končatín. Nachádzal sa v starostlivosti svojho syna, ktorý mu rany obviazal. Lekár mu na mieste poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, rany ošetril a zateplil ho a následne bol navijakom z miesta evakuovaný lanovou technikou," priblížili leteckí záchranári s tým, že syn ostal v starostlivosti privolaných pozemných záchranárov.



Vzhľadom na aktuálne teplé počasie a zvýšené riziko stretu so šelmami apelujú lesníci aj ochrancovia prírody na všetkých návštevníkov hôr, aby boli mimoriadne obozretní.