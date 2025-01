Po modeli mesta má Banská Štiavnica ďalšiu atrakciu, maketu kalvárie

Banská Štiavnica 28. januára (TASR) - Veľkorozmerný model Banskej Štiavnice od Petra Chovana, autora známeho banskoštiavnického betlehema, má o dôvod viac, prečo ho navštíviť. K modelu mesta pribudla maketa ikonickej banskoštiavnickej kalvárie, ktorá vďaka zvukovým a svetelným efektom ponúka návštevníkom dokonalý vizuálny zážitok.



Model z tvrdej lepenky je v mierke 1:150 a má rozmery približne 2,8 metra na dĺžku a jeden meter na šírku. Návštevníci ho nájdu v novej galérii v tesnom susedstve betlehema, kde sa nachádza aj model Banskej Štiavnice s takmer 360 budovami, ktorý stvárňuje podobu baníckeho mesta na začiatku 20. storočia.



Stvárnenie kalvárie do tejto podoby si podľa Chovana pamiatka zaslúžila pre svoju jedinečnosť. "Keď príde do Banskej Štiavnice akýkoľvek návštevník, tak prvé čo zbadá, je úžasný kopec s krásnym kostolom. Je to veľká dominanta a k Banskej Štiavnici jednoznačne patrí," uviedol pre TASR autor atrakcie.



Maketu kalvárie robil Chovan 11 mesiacov a ako uviedol, stále nemá konečnú podobu. V blízkej budúcnosti ju ešte doplnia ďalšie detaily, ako sú vozy, či veriaci z kalvárskej púti. Zážitok z modelu umocňuje Mozartove Requiem, za sprievodu ktorého sa jednotlivé objekty kalvárie postupne rozsvecujú.



Jednou z najdôležitejších vecí pri tvorbe modelu bolo podľa Chovana získať materiály na presné určenie nadmorských výšok, aby bol model dominanty hodnoverný a stvárnený správne. "Čiže stvárniť to tak, ako to má byť hlavne hmotne, priestorovo a historicky. V princípe sa kalvária veľmi nezmenila, bola len schátraná a teraz je veľmi krásne opravená," poznamenal. Autor tak vychádzal z jej historickej podoby a strechy objektov pokrýva šindeľ.



Chovan aktuálne pracuje aj na stvárnení ďalších častí mesta, pod jeho rukami už teraz vznikajú modely štiavnických škôl či botanickej záhrady. Je tiež autorom známeho banskoštiavnického betlehema s dĺžkou 21 metrov, ktorý už prilákal tisícky návštevníkov. Jeho modely sa vyznačujú veľkou dávkou hodnovernosti. Ako sám priblížil, pri ich tvorbe vychádza aj z terénneho výskumu. Hneď v základe si naštuduje podľa katastrálnych údajov pôdorysy objektov, detaily dotvára podľa dobových fotografií a pohľadníc.