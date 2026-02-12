Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po náleze tela bez známok života v Košiciach obvinili troch mužov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa doterajších zistení si skupina piatich osôb muža vyhliadla pred obchodným reťazcom a presunula sa s ním do lesa.

Autor TASR
Košice 12. februára (TASR) - Polícia v súvislosti s pondelkovým (9. 2.) nájdením tela bez známok života v Košiciach obvinila troch mužov z obzvlášť závažného zločinu lúpeže s následkom smrti, spáchaného formou spolupáchateľstva. Spracovaný bol podnet na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Dve ženy zo zadržania prepustili. Na sociálnej sieti o tom informuje košická krajská polícia.

Takmer dva týždne pátrali košickí pátrači po nezvestnom 62-ročnom mužovi. Hoci bol bez domova, pravidelne navštevoval svoju mamu. Keď sa dlhší čas neukázal, obrátila sa na políciu,“ spresňuje s tým, že telo muža bolo nájdené v lesnom poraste. Jedným z podozrivých bol napokon oznamovateľ nálezu.

Podľa doterajších zistení si skupina piatich osôb muža vyhliadla pred obchodným reťazcom a presunula sa s ním do lesa. „Spor o cigarety, jedlo a mobil vyústil do útoku. Traja muži ho zbili drevenými palicami a nechali ležať na mieste. Následkom zranení a podchladenia muž zomrel. Telo následne odtiahli do kríkov a prikryli dekou. Rozuzleniu prípadu pomohlo svedomie jednej zo zúčastnených osôb,“ uvádza polícia.

Pôvodne začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin zabitia, krajský vyšetrovateľ právnu kvalifikáciu zmenil.
