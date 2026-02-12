< sekcia Regióny
Po náleze tela bez známok života v Košiciach obvinili troch mužov
Podľa doterajších zistení si skupina piatich osôb muža vyhliadla pred obchodným reťazcom a presunula sa s ním do lesa.
Autor TASR
Košice 12. februára (TASR) - Polícia v súvislosti s pondelkovým (9. 2.) nájdením tela bez známok života v Košiciach obvinila troch mužov z obzvlášť závažného zločinu lúpeže s následkom smrti, spáchaného formou spolupáchateľstva. Spracovaný bol podnet na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Dve ženy zo zadržania prepustili. Na sociálnej sieti o tom informuje košická krajská polícia.
„Takmer dva týždne pátrali košickí pátrači po nezvestnom 62-ročnom mužovi. Hoci bol bez domova, pravidelne navštevoval svoju mamu. Keď sa dlhší čas neukázal, obrátila sa na políciu,“ spresňuje s tým, že telo muža bolo nájdené v lesnom poraste. Jedným z podozrivých bol napokon oznamovateľ nálezu.
Podľa doterajších zistení si skupina piatich osôb muža vyhliadla pred obchodným reťazcom a presunula sa s ním do lesa. „Spor o cigarety, jedlo a mobil vyústil do útoku. Traja muži ho zbili drevenými palicami a nechali ležať na mieste. Následkom zranení a podchladenia muž zomrel. Telo následne odtiahli do kríkov a prikryli dekou. Rozuzleniu prípadu pomohlo svedomie jednej zo zúčastnených osôb,“ uvádza polícia.
Pôvodne začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin zabitia, krajský vyšetrovateľ právnu kvalifikáciu zmenil.
„Takmer dva týždne pátrali košickí pátrači po nezvestnom 62-ročnom mužovi. Hoci bol bez domova, pravidelne navštevoval svoju mamu. Keď sa dlhší čas neukázal, obrátila sa na políciu,“ spresňuje s tým, že telo muža bolo nájdené v lesnom poraste. Jedným z podozrivých bol napokon oznamovateľ nálezu.
Podľa doterajších zistení si skupina piatich osôb muža vyhliadla pred obchodným reťazcom a presunula sa s ním do lesa. „Spor o cigarety, jedlo a mobil vyústil do útoku. Traja muži ho zbili drevenými palicami a nechali ležať na mieste. Následkom zranení a podchladenia muž zomrel. Telo následne odtiahli do kríkov a prikryli dekou. Rozuzleniu prípadu pomohlo svedomie jednej zo zúčastnených osôb,“ uvádza polícia.
Pôvodne začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin zabitia, krajský vyšetrovateľ právnu kvalifikáciu zmenil.