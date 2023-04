Po náraze auta do stĺpa v Trenčíne sa zranili dve osoby

Trenčín 6. apríla (TASR) - Dve osoby utrpeli zranenia pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v stredu (5. 4.) podvečer na nájazde na cestný most v Trenčíne. Automobil tam narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



"Po náraze do stĺpa pouličného osvetlenia zostalo havarované vozidlo uviaznuté na krajnici. V dôsledku dopravnej nehody sa zranili dve osoby, ktoré boli v starostlivosti zdravotných záchranárov," uviedol Petrík s tým, že na mieste zasahovali štyria profesionálni hasiči z Trenčína.



Hasiči podľa neho zabezpečili miesto udalosti a asistovali zdravotným záchranárom pri poskytovaní prvej pomoci a ďalšom ošetrení. Následne na havarovanom automobile vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a vytečené prevádzkové kvapaliny zachytili pomocou absorpčnej látky. V dôsledku nárazu došlo k poškodeniu pouličného osvetlenia.