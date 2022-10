Po náraze auta do zastávky MHD uviedli dvoch ľudí do umelého spánku

Bratislava 3. októbra (TASR) - Zo šiestich zranených po nedeľnej (2.10.) tragickej nehode v centre Bratislavy boli dvaja v kritickom stave. Záchranári ich uviedli do umelého spánku a s viacerými ťažkými poraneniami, tzv. polytraumou previezli do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová. Piatu obeť záchranári nepotvrdili.



"Podľa informácií, ktoré sme prijali na tiesňovej linke 155, na zastávke Zochova auto vrazilo do ľudí a na mieste sa malo nachádzať veľa zranených. Traja z nich podľahli ťažkým zraneniam na mieste, štvrtého sa pokúšali vyslaní záchranári oživovať, žiaľ, neúspešne. Lekár musel aj v jeho prípade, žiaľ, konštatovať smrť," uviedla Krčová.



Okrem dvoch ťažko ranených boli ďalší štyria zranení pri vedomí. "Utrpeli najmä zlomeniny a úrazy hlavy. Posádky ich po ošetrení transportovali do nemocníc," doplnila hovorkyňa.



Celkovo si nehoda podľa jej slov vyžiadala štyroch mŕtvych a šesť zranených. Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová pôvodne informovala o piatich obetiach a desiatich vážne zranených.



Polícia žiada svedkov tragickej nehody v centre Bratislavy o pomoc. Ak ju niekto videl a má informácie, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní, môže sa prihlásiť na bezplatnom čísle polície 158. Taktiež môže políciu kontaktovať cez súkromnú správu na sociálnej sieti Facebook na stránke Polícia SR Bratislavský kraj.