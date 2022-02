Po náraze do plynovej skrine utrpel vodič v Nemšovej ťažké zranenia

Ťažké zranenia utrpel 38-ročný vodič automobilu Hyundai. V Nemšovej v dôsledku neprimeranej rýchlosti narazil do plynovej skrine. Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, vodič mal na križovatke ciest SNP a Vlárskej ulice prejsť do protismeru a následne mimo cestu na chodník, kde narazil do oplotenia, plynovej skrinky a dopravnej značky. „Po náraze zostal zakliesnený vo vozidle, odkiaľ ho vyslobodili hasiči pomocou špeciálnej hydraulickej techniky. Vodiča previezli do nemocnice, kde mu odobrali krv na zistenie prítomnosti alkoholu. S ťažkými zraneniami zostal hospitalizovaný v nemocnici,“ informuje polícia s tým, že škodu na vozidle, plote, plynovej skrinke a dopravnom značení vyčíslili na 9200 eur.