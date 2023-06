Autom narazili do stĺpov elektrického vedenia: Zranili sa tri osoby

Trenčín 23. júna (TASR) - Tri osoby utrpeli zranenie po náraze automobilu do stĺpov elektrického vedenia na Ulici Jána Psotného v Trenčíne. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



"Vozidlo zostalo po náraze do stĺpov elektrického vedenia uviaznuté mimo vozovky. Pri udalosti sa zranili všetky osoby z trojčlennej posádky, ktoré sa nachádzali mimo postihnutého automobilu," uviedol Petrík s tým, že na mieste zasahovalo šesť profesionálnych hasičov z Trenčína s dvoma kusmi techniky.



Ako dodal, hasiči poskytli predlekársku pomoc zraneným a súčasne vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia. Po príchode zdravotných záchranárov hasiči asistovali pri ďalšom ošetrení zranených, dve osoby transportovali do nemocnice.