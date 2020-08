Po náraze do stromu v okrese Michalovce prišiel o život 40-ročný vodič

Michalovce 2. augusta (TASR) – Po náraze do stromu v okrese Michalovce prišiel v sobotu (1. 8.) v noci o život 40-ročný vodič. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Zranenia utrpela aj spolujazdkyňa.



„Vodič z okresu Michalovce viedol osobné motorové vozidlo VW Passat po ceste v okrese Michalovce, pričom pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa vedeniu motorového vozidla zišiel z cesty vpravo, pričom pravou časťou vozidla narazil do stromu,“ spresňuje s tým, že utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol.



V aute sa na sedadle spolujazdca viezla 35-ročná žena z toho istého okresu. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia nad 42 dní.