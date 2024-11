AUTO ZHORELO DO TLA: K požiaru došlo po náraze do zábradlia

Nitra 20. novembra (TASR) - Na ceste medzi obcami Dolné Lefantovce a Oponice neďaleko Nitry sa v stredu v popoludňajších hodinách stala nehoda. Po náraze do zábradlia tu došlo k požiaru osobného auta.



Ako informovala nitrianska polícia, 32-ročný vodič sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla, nesledoval situáciu v cestnej premávke a narazil do zábradlia na premostení. Hneď po náraze začalo auto horieť.



Podľa polície vodič stihol včas z vozidla vystúpiť. "Z tejto dopravnej nehody vyviazol bez zranení. Auto však v priebehu niekoľkých minút zhorelo do tla. Je veľkým šťastím, že sa nikto nezranil a nedošlo k žiadnym stratám na živote," doplnila polícia.