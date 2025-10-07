Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po náraze do zastávky utrpeli vážne zranenia vodič a spolujazdkyňa

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Obaja sú mimo ohrozenia života.

Autor TASR
Lysá pod Makytou 7. októbra (TASR) - Vážne zranenia utrpeli pri nedeľnej (5. 10.) dopravnej nehode v miestnej časti obce Lysá pod Makytou Strelenka v Púchovskom okrese 55-ročný vodič a jeho 45-ročná spolujazdkyňa. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodič osobného motorového vozidla Toyota Yaris jazdil v smere od Českej republiky na Púchov, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového základu autobusovej zastávky. Pri nehode utrpeli vodič aj spolujazdkyňa vážnejšie zranenia, obaja sú mimo ohrozenia života. Dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna.

Na vozidle vznikla škoda približne 6000 eur, škoda na autobusovej zastávke zatiaľ nie je vyčíslená. Dopravní policajti z Považskej Bystrice začali trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Presné okolnosti, príčinu nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.

